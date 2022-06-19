«الضرائب» تناشد الممولين والمستثمرين بسداد الضرائب المتأخرة قبل 30 يونيو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنّ الدولة تقف مع المستثمرين والممولين بداية من أزمة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنازلت عن جزء من حقها في مقابل التأخير عن سداد الضرائب المستحقة، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم.

المالية تقدمت بمساعدة الممولين

وأوضح «محروس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة المضافة أمر مهم، لافتا إلى أنّ المالية تقدمت بمساعدة الممولين من خلال تنزل الدولة عن جزء من حقها في مقابل التأخير، موضحا أن هذا الأمر يجب أن يتم الانتهاء منه قبل يوم 30 يونيو، للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب.

مشروع قانون يقضي بالتجاوز عن مقابل التأخير

وأشار إلى أن الضرائب المشار إليها تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية وهي «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، مضيفا أن وزارة المالية عملت بالفعل على إعداد مشروع القانون الذي يقضي بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب، وأن مشروع القانون هذا يهدف إلى التخفيف من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد المصري.

وطالب مستشار رئيس مصلحة الضرائب، من الممولين سرعة التقدم لسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم مهما كان تاريخ وجوب سدادها أو سبب استحقاقها، في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية وهي ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأكد أن الدولة تقف مع المستثمرين وتشجعهم لتوطين الصناعات المصرية، وتحقق هدفها بالوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات، لتخفيض الطلب على العملة الأجنبية.