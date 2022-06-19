أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده على طريقة الكبير أوي.. ويوجه رسالة لجمهوره

حرص الفنان أحمد مكي على توجيه الشكر لجمهوره وزملائه في الوسط الفني بمناسبة احتفالهم بعيد ميلاده الـ42، إذ أنه من مواليد 19 يونيو عام 1980.

كما احتفل أحمد مكي بعيد ميلاده على طريقة الكبير أوي، حيث نشر فيديو عيد ميلاد ضمن أحداث مسلسل الكبير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه: «19 / 6 / 1980، شكرا لكل الناس اللي بعتتلي معايدات عشان عيد ميلادي.. الله يسعدكم زي ما بتسعدوني بكلامكم.. متشكر جدا».

أحمد مكي يتعرض لأزمة صحية

وكان «مكي» قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إصابته بفيروس نادر، وكشف خلال حوار سابق لـ«الوطن» أن هذه المحنة كانت صعبة جدًا، إذ أنها منعته من ارتشاف الماء بشكل طبيعي، وإجباره على استخدام الخراطيم لتساعده في ذلك.

كما أشار إلى أن هذه الأزمة أصابته أيضا بالخمول والكسل ما جعله ينام لمدة 20 ساعة يوميًا، وفقد الكثير من وزنه، ولكنه لم يستسلم لتلك الأزمة الصحية واستغلها في كتابة بعض أغاني الراب التي طرحها وحققت نجاحا كبيرا فيما بعد.

آخر أعمال أحمد مكي

يذكر أن أحمد مكي تألق خلال السباق الرمضاني السابق 2022 بعد تقديمه الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، وشاركه بطولته كل من: رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، حسين حجاج، وهو من إخراج أحمد الجندي.

الكبير أوي 7 في رمضان 2023

كما أعلن صناع العمل في نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل عن استعدادهم للجزء السابع من المسلسل خلال الفترة الحالية لعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.