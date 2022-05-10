أمير طعيمة ساخرا من قرار «الكاف»: «أحمد مكي لازم يقدم كوميديا عنه»

سخر الشاعر أمير طعيمة من الأزمة الأخيرة التي أثارها الاتحاد الإفريقي «الكاف»، بعد اختياره إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، بعد انسحاب السنغال.

وأشار أمير طعيمة إلى أنه على الفنان أحمد مكي أن يقيم حلقة بعنوان الاتحاد الإفريقي للمزاريطة، في مسلسله «الكبير أوي»، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «مكي لازم يعمل حلقة في الكبير قوي اسمها الاتحاد الإفريقي للمزاريطة CAFM، وإن كان من الصعب يعمل نفس الكوميديا اللي بيعملها الكاف».

آخر أعمال أمير طعيمة

يذكر أن آخر أعمال أمير طعيمة أغنية «من أول دقيقة» التي كتب كلماتها، والتي جرى طرحها عبر المنصات والمتاجر الإلكترونية واليوتيوب، بصوت الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وهي من ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

أغنية من أول دقيقة تحقق 19 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «من أول دقيقة» نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، إذ حصدت إشادات واسعة وتفاعل كبير من الجمهور، كما حققت 19 مليون مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها عبر موقع «اليوتيوب».

وكان الفنان رامي جمال أشار خلال لقاء تليفزيوني إلى أن أمير طعيمة هو صاحب المشروع والديو الغنائي الذي جمع بين إليسا وسعد لمجرد، إذ أنه هو من تواصل معه لعمل هذه الأغنية، واستمر العمل عليها ما يقرب من شهرين.

نبيلة عبيد تشيد بأغنية «من أول دقيقة»

وأشادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بكلمات أغنية «من أول دقيقة»، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» بعض كلمات الأغنية، واستكملت حديثها قائلة: «مفيش أحلى من كده كلام مليان إحساس جميل، ومشاعر دافية كتبها الشاعر المبدع أمير طعيمة، وغنتها بإحساس إليسا وسعد لمجرد.. طبعا عجبتني الأغنية.. حبيتها واللحن بتاعها كمان حلو».