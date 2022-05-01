الكبير أوي يعلن عن جزء سابع للعرض في رمضان 2023

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الكبير أوي على مدار السنوات الماضية، وبعد عرض الجزء السادس منه خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2022، أعلن صناع العمل، عن استعدادهم لطرح الجزء السابع من العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.

جزء 7 من مسلسل الكبير أوي

ظهرت في نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6، عبارة «إلى اللقاء في الكبير أوي الجزء 7 في رمضان 2023»، ليكون ذلك إعلانا رسميا عن وجود جزء سابع من العمل.

أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30 والأخيرة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30 والأخيرة، استكمال مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، الذي احتوى على عدد كبير من اللقطات الكوميدية، كما شهد الأحداث ظهور الفنان أحمد مكي بطل العمل بشخصيته الحقيقية في المسلسل، في مشهد يجمعه بالفنان محمد سلام، الذي قبض عليه بدلا من هجرس، الذي يجسد دوره ضمن أحداث العمل.

كما استعان «حزلقوم» خلال مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، بالحكم الدولي سمير محمود عثمان للتحكيم في المهرجان، وهو حكم رياضي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

شارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 عدد كبير من النجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، حاتم صلاح، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج، وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل نيرمين الفقي، أسماء جلال، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.