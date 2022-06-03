ماكرون: بوتين ارتكب خطأ تاريخيا بغزو أوكرانيا.. وهو الآن معزول

خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ تاريخيًا وجوهريًا بغزو أوكرانيا، وإنه الآن معزول.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع وسائل الإعلام الفرنسية الإقليمية: «أعتقد، وقلت له، أنه ارتكب خطأ تاريخيًا وأساسيًا لشعبه، لنفسه وللتاريخ»، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ماكرون: بوتين ارتكب خطأ تاريخيا

وأضاف ماكرون: «أعتقد أنه عزل نفسه، عزل النفس أمر سيئ، لكن القدرة على الخروج منه طريق صعب».

وكرر الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي «إذلال روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من تمهيد الطريق للخروج من خلال الوسائل الدبلوماسية».

ماكرون: لا أستبعد زيارة كييف

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه لا يستبعد زيارة العاصمة الأوكرانية كييف الفترة المقبلة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة بعيدة المدى خلال الشهر الجاري.