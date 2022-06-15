ماكرون يصل إلى رومانيا لتفقد القوات المنتشرة قرب أوكرانيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رومانيا، التي تشترك في حدود برية مع أوكرانيا، وذلك لتفقد 500 جندي فرنسي ينتشرون في رومانيا، قبل زيارة دعم من جانبه إلى مولدوفا الأربعاء وأخرى محتملة إلى كييف، وسط توتر متصاعد بين الاتحاد الأوروبي والغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ماكرون: زيارتي رومانيا هدفها دعم جنودنا

وقال الرئيس الفرنسي قبل مغادرته فرنسا إن الهدف من زيارته رومانيا هو: دعم جنودنا (...) الذين تم حشدهم في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية حدودنا شرق الاتحاد الأوروبي وتجنب اتساع رقعة الحرب، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعد هذه هي الجولة الأولى لـ ماكرون إلى جنوب شرق أوروبا منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، والتي وصفها ماكرون بأنها تنشر الفوضى الجيوسياسية والاقتصادية.

توقعات بزيارة ماكرون أوكرانيا هذا الأسبوع

وقد تتم زيارة ماكرون إلى أوكرانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، حسبما ذكرت وسائل إعلام في برلين وروما، وهي معلومات لم تؤكدها الرئاسة الفرنسية، التي اكتفت بالقول بأنه «لا شيء مقررا» في هذه المرحلة.

ووصل ماكرون برفقة وزيري الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو مساء اليوم إلى قاعدة ميخائيل كوغالشينيرو بالقرب من ميناء كونستانتا الروماني الكبير الذي يطل على البحر الأسود.