أسعار لحوم الأضاحي 2022 في الأسواق المصرية.. تبدأ من 3 آلاف جنيه

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإعلان عن أسعار لحوم الأضاحي 2022، واستقبال طلبات حجز الأضاحي من المواطنين، وذلك مع اقترب موعيد عيد الأضحى المبارك.

أسعار لحوم الأضاحي 2022 بمنافذ وزارة الزراعة

كما أعلنت وزارة الزراعة، أن أسعار لحوم الأضاحي 2022، أقل بكثير من الأسواق الخارجية بالقاهرة والمحافظات، وذلك ضمانا لوصولها لجميع المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، موضحة أنها فتحت باب الحجز من خلال عدة طرق، منها فتح منافذ بيع بهيئة الإصلاح الزراعي في المحافظات، داخل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالبحوث الزراعية بمحافظة الجيزة، وفروع المركز بـ «المنوفية، الشرقية، والفيوم»، وأيضا من خلال فروع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، التابعة لوزارة الزراعة.

كما أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيجرى طرح أضاحي العيد من العجول البقري والجاموسي والخراف، بأسعار مخفضة للكيلو، وإتاحتها فى جميع منافذ وزارة الزراعة.

أسعار لحوم الأضاحي 2022 ..3 آلاف جنيها للخروف

وتستعرض «الوطن»، أسعار لحوم الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة، في إطار ما تقدمه للمواطنين من خدمات، حيث جاءت كالتالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي، نحو إلى 75 جنيها، بحيث يتراوح سعر الخروف الحي ما بين 3 لـ 6 آلاف جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيها، بحيث يبدأ سعر العجل ما بين 22 ألفا وصولا لـ 32 ألف جنيها، حسب وزن كل عجل.

أماكن منافذ بيع لحوم الاضاحي 2022 بوزارة الزراعة

وتملك وزارة الزراة نحو187 منفذا مختلفا لبيع لحوم الاضاحي 2022، على مستوى 18 محافظة بالجمهورية وهي:

- منفذ بيع بمقر وزارة الزراعة بحي الدقي.

- منفذ بيع بكلية الزراعة بالجيزة.

- منفذ بيع بجزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ بيع بمزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بمشتل كفر الجمام.

- منفذ بيع بمزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- منفذ بيع مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- منفذ بيع بمزرعة صفط بمحافظة الجيرة.

- منفذ بيع بمزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- منفذ بيع بمزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منفذ بيع بمحطات البحوث ببهتيم في محافظة القليوبية.

- منفذ بيع بمحطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ بيع بمزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.