محافظة الدقهلية: ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية مجانا خلال عيد الأضحى

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي داخل المجازر، وذلك خلال الاجتماع مع مسئولي الطب البيطري بالدقهلية لمناقشة الاستعدادات المكثفة بجميع المجازر بنطاق المحافظة، وزيادة أعداد الأطباء البيطريين بها، حرصا على حصول المواطنين على لحوم صحية وآمنة خالية من الأمراض، وفي إطار استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر

وأكدت محافظ الدقهلية، في بيان، على رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري، خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر، جاء ذلك خلال اجتماع مسئولي الطب البيطري بحضور الدكتور السيد حسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وتقرر خلال الاجتماع الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي داخل المجازر.

زيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى

وتقرر خلال الاجتماع، زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما تقرر تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري بالدقهلية على جميع المجازر بنطاق المحافظة، هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني كالأجبان والألبان والزبادي وغيرها، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين، ومتابعة الأسواق والتحصين المستمر للثروة الداجنة والتطهير الدوري للأسواق حرصا على توفير بيئة آمنة.

توفير احتياجات المجازر في عيد الأضحى

يأتي ذلك بالإضافة لتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.