«المصري لرفع الأثقال» بعد حصد 14 ميدالية: نتبنى المواهب منذ الصغر

قال محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، إن تحقيق منتخب رفع الأثقال المصري المركز الثاني، بعدما حصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في المكسيك مؤخرًا، جاء بعد مجهود كبير في تنبي المواهب منذ صغرها، وهذه هي السياسة التي انتهجها الاتحاد منذ بداية عهده، بالتوجه والاهتمام لقطاع الناشئين لضخ مواهب جديدة.

الاهتمام بالعناصر الجيدة وتوجيه الاهتمام البالغ لها أسهم في رفع مقدرتها

أضاف «عبد المقصود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الاهتمام بهذه العناصر الجيدة وتوجيه الاهتمام البالغ لها أسهم في رفع مقدرتها، «عاوزين نوصل بيهم أولمبياد باريس، ورغم أن اللاعبين في معظمهم تعتبر المشاركة الأخيرة لهم هي أولى المشاركات الدولية لهم لكن استطاعوا تحقيق نتائج ممتازة في هذه الفترة»، موضحًا أنهم حالوا بقدر الإمكان الحفاظ على تلك المواهب من للخارج وتجنيسهم.

الاستعانة بطاقم طبي لسلامة وصحة اللاعبين

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن أول شيء جرى عمله، هو الاستعانة بطاقم طبي لسلامة وصحة اللاعبين، بينهم طبيب متخصص في المكملات، حتى لا نقع في الأخطاء الماضية، «الجهاز الطبي شايف شغله الأن على أكمل وجه بالإضافة لمكوث اللاعبين تحت أعين إدارة الاتحاد في المعسكرات تجنبًا للإشكاليات السابقة».

وحصدت رحمة عبدالرازق ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 76 كلغ كما حصد محمود حسني السيد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن 89 كما حقق رقماً قياسياً عالمياً، ووحققت حنين أحمد محمد ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 59 كلغ كما حققت نورا عصام حلمي ثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن 55 كلغ، ووحققت شمس محمد أحمد ثلاث ميداليات برونزية في منافسات وزن 81 كلغ.