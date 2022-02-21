محافظ بني سويف يهنئ لاعبي رفع الأثقال بفوزهم في «البطل الأولمبي»

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبي رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في بطولة الجمهورية مرحلتي «15 سنة، 17 سنة» رجال، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد في الفترة من 15 إلى 20 فبراير الجاري.

نتائج رائعة

وأشار مصطفى إبراهيم، مديرعام الشباب والرياضة، إلى النتائج الرائعة التي حققها أبناء بني سويف في لعبة رفع الأثقال، والتي أسفرت عن فوز لاعبين بالمركز الأول والميدالية الذهبية وميدالية فضية وبرونزية، وهم:

أسماء الفائزين

اللاعب أحمد حمدي توفيق، المركز الأول «ميدالية ذهبية» تحت 17 سنة ميزان 61 كجم «مرحلة الواعدين» واللاعب عبد الله سيد عبد الحميد، المركز الأول «ميدالية ذهبية» تحت 17 سنة ميزان 73 كجم «مرحلة الواعدين» واللاعب محمد جابر كمال، المركز الثاني «ميدالية فضية» تحت 17 سنة ميزان 49 كجم «مرحلة الواعدين».

واللاعب محمد مصطفى محمد، المركز الثالث «ميدالية برونزية» تحت 17 سنة ميزان 73 كجم «مرحلة الواعدين» واللاعب عبد القادر محمد عبد القادر، المركز الرابع تحت 17 سنة ميزان 67 كجم «مرحلة الواعدين» اللاعب محمد خالد عبد الستار، المركز الثالث «ميدالية برونزية» تحت 15 سنة ميزان 61 كجم «مرحلة الناشئين».

ويأتي هذا تحت إشراف مدربي اللعبة الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، الكابتن أحمد ربيع عبد الحميد، وإداري المرحلتين كل من الكابتن عماد شعبان حميدة، الكابتن أحمد ممدوح أحمد، والمشرف العام على المشروع الأستاذة إيمان حسين نور الدين، ومدير الإدارة الأداء الرياضي الأستاذ عصام سيد سليمان.