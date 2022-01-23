جامعة بني سويف تستقبل منتخب رفع الأثقال: نسعى لمنظومة رياضية متكاملة

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعضاء الاتحاد المصري لرفع الأثقال، على هامش معسكر منتخب مصر لرفع الأثقال داخل محافظة بني سويف، المقام في الفترة من 5 يناير الحالي وحتى 28 فبراير المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب في اليونان والمكسيك خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

الاتحاد المصري لرفع الأثقال

جاء ذلك بحضور محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومحمد أيمن فؤاد، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ناجي رضوان، مدرس رفع الأثقال بكلية التربية الرياضية ورئيس لجنة المدربين بمنطقة بني سويف لرفع الأثقال، والمستشار فتحي عبدالسلام، المستشار القانوني للاتحاد، وهشام غيضان، رئيس منطقة بني سويف لرفع الأثقال، والكابتن محمد عيسي المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال، وعدد من لاعبي المنتخب وهم أحمد عبد العزيز، وسارة سمير، وفاطمة محمود، وياسر أسامة.

ورحب الدكتور منصور بأعضاء الاتحاد ولاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال في رحاب جامعة بنى سويف، مؤكدا أنّ الجامعة على أتم استعداد لاستضافة البطولات الرياضية المتنوعة والمعسكرات منتخبات رفع الأثقال «شباب ناشين كبار رجال وسيدات» بما تمتلكه من قدرات لإقامة واستضافة البطولات من خلال كلية التربية الرياضية، بما تحتويه من ملاعب وأجهزة رياضية حديثة، موجّها بتجهيز الصالات داخل كلية التربية الرياضية لخدمة الأنشطة داخل الجامعة والمجتمع السويفي بأكمله.

منظومة رياضية متكاملة

وناقش الدكتور منصور خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد المصري لرفع الأثقال في استضافة الأنشطة، في ظل سعي الطرفين لعمل منظومة رياضية متكاملة، مؤكدا أنّ الجامعة حريصة على توفير الإمكانيات والتسهيلات لأبنائها الطلاب لممارسة الأنشطة كافة، لما لها من دور في اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب، إضافة إلى إسهام الأنشطة في صقل المواهب الرياضية لدى الطلاب، وتعزيز خبراتهم الحياتية.

ووجّه محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، الشكر للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لأعضاء الاتحاد ولاعبي المنتخب المصري، ودعمه لهم من خلال توفير إمكانيات الجامعة لدعمهم خلال البطولات المقبلة، مؤكدا أنّهم بصدد عقد عدد من البرتوكولات خلال الفترة المقبلة بين الجامعة والاتحاد المصري لرفع الأثقال في جميع المجالات، وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع الاتحاد للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة تقديرا لجهوده المبذولة في الارتقاء بمستوي النشاط الرياضي.