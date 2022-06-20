نجوم الفن يواسون أحمد فتحي في وفاة والده

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي مواساة الفنان أحمد فتحي والذي أعلن منذ ساعات قليلة وفاة والده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «وداعا والدي الحبيب».

وواساه الفنان محمد جمعة قائلا: خالص العزاء للصديق أحمد فتحي في وفاة والده نسألكم الدعاء، أما الفنان مصطفى درويش علق قائلا: الله يرحمه ويصبرك الملك والدوام لله، وقال المطرب محمد شاهين: البقاء لله والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، أما سليمان عيد نعاه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته البقاء لله، وقالت المطربة إيمان عبدالغني: البقاء والدوام لله ربنا يرحمه.

وفاة والد الفنان أحمد فتحي

وأعلن الفنان أحمد فتحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: «وداعا والدي الحبيب».

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر الغد من مسجد الحصري، وذلك إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر طريق الفيوم.

فيلم تسليم أهالي

وينتظر الفنان أحمد فتحي عرض فيلمه الجديد«تسليم أهالي» والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم وبسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم «تسليم أهالى» من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ولوسي وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.