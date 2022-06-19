وفاة والد الفنان أحمد فتحي.. وتشييع الجنازة غدا من مسجد الحصري

أعلن الفنان أحمد فتحي، اليوم، عبر حسابه على إنستجرام، وفاة والده الحاج فتحي.

دفن الجثمان في مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر

ونشر أحمد فتحي، صورة تجمعه بوالده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها: «وداعا والدي الحبيب».

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة ظهر الغد من مسجد الحصري، وذلك إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر طريق الفيوم.