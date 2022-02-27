أحمد فتحي: أغيب عن دراما رمضان 2022 بسبب مسلسل «اللعبة»

يغيب الفنان أحمد فتحي هذا العام، عن الدراما التليفزيونية، فلم يشارك بمسلسلات رمضانية، لأسباب تتعلق بأعمال فنية أخرى لم تنته حتى الآن، قائلا إنه سيغيب عن دراما رمضان لعام 2022، وأنه بالفعل اعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه.

وأضاف الفنان أحمد فتحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سبب اعتذاره عن المشاركة في الدراما الرمضانية يرجع لانشغاله في تصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، كما أنه مازال يواصل تصوير المشاهد الخاصة به، وهناك ضغط كبير، ولن ينتهي منه قبل شهر مارس المقبل.

أحمد فتحي يتحدث عن الأعمال التي عرضت عليه

وأشار أحمد فتحي إلى الأعمال التي عرضت عليه، للمشاركة في رمضان، موضحا أنها كانت مع نجوم كبار، وكان يرغب بالفعل في العمل معهم، لكن الأمر خارج عن إرادته.

وعن ردود الأفعال على الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» قال فتحي، إنه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققه العمل والتفاعل الكبير، لأن هذا العمل مقرب له، ويسعد بردود أفعال الجمهور في الشارع.

معلومات عن مسلسل «اللعبة»

يذكر أن مسلسل «اللعبة» من بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

وكان قد جرى تقديم جزئين من مسلسل اللعبة، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.