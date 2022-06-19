البنك الأهلي: «رواد النيل» تحفز لانضمام المشروعات غير الرسمية للقطاع الرسمي

قالت شانتال صباغ، نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري، إن الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك لعملائه تتمثل في الخدمات التي تؤهل الشركات على التوسع والتغلب على عوائق النمو وتحقيق الأرباح بعيدًا عن التمويل، موضحة أن البنك يدرب أصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال مثل مبادرة «رواد النيل» التي بدأت في 2018 لمساعدة أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.

نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأضافت «صباغ»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك الأهلي المصري تقدم على حسب مرحلة نمو المشروع، معقبة: «أي شركة ممكن تستفيد من الخدمات غير المالية الخاصة بالبنك الأهلي المصري سواء كان عميلا أو غير عميل للبنك»، موضحة أن الهدف من تقديم البنك الأهلي المصري خدمات غير مالية هي نجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

الخدمة غير المالية تساعد على التخطيط ورفع الكفاءة والإدارة

وأوضحت المسؤولة بالبنك الأهلي المصري، أن الخدمة غير المالية تساعد على التخطيط ورفع الكفاءة والإدارة، كما أن تدريبات مبادرة «رواد النيل» أعدت بعد إعداد منهج للموظفين حول كيفية التعامل مع الشركات، ومدة هذه التدريب وصلت لـ6 أشهر، مشيرة إلى أن الموظفين من الضروري أن يتم تدريبهم بشكل دوري، خاصة وأن الاقتصاد اختلف بصورة كبيرة بعد أزمة كورونا ومن الضروري أن يمتلك الموظف المرونة اللازمة للتعامل مع هذا الأمر.

ندعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وأكدت أن الخدمات غير المالية للبنك الأهلي المصري تساعد على تحديد فكرة المشروع، وتحديد جدول المشروع، لافتة إلى أن البنك ينظر إلى النماذج الشبيهة لأي مشروع يقوم بدراسته لمعرفة إمكانية نجاحه من عدمه، حال تطبيق بالشكل الصحيح، كما أن البنك الأهلي المصري لديه أربع مراكز تطوير أعمال ضمن مبادرة «رواد النيل»، كما أن هذه المبادرة تقدمات الخدمات للمشروعات حسب الحاجة، وتدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

هناك اتجاه كبير جدا لأصحاب المشروعات نحو التحول إلى الحلول الإلكترونية

وأردف أن هناك اتجاها كبيرا جدا لأصحاب المشروعات نحو التحول إلى الحلول الإلكترونية في الصناعة، مشيرة إلى أن كل المشروعات تتجه إلى الخدمات الرقمية، موضحة أن البنك الأهلي المصري يقدم الخدمات الرقمية للأفراد والشركات من خلال «الأهلي نت»، مضيفة أن العالم يتغير بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، كما أن تطوير الخدمات الرقمية يعمل على تقليل الضغط على الفروع، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات الرقمية قد يشمل خدمات جديدة للبنوك.