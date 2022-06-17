قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة.. خطوة بخطوة

قد يحتاج العديد من الأشخاص الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك بضمان المرتب أو بعض الممتلكات، فيما تتنافس البنوك المحلية على طرح منتجات تتميز بسهولة الإجراءات وعدم اشتراط العديد من الضمانات؛ خاصةً القروض، يستعرض التقرير التالي أحدها لأصحاب المهن الحرة والمقدم من البنك الأهلي المصري، وتصل قيمته إلى 2 مليون جنيه.

مميزات القرض الشخصي من البنك الأهلي بدون ضامن

إذا كنت من أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يمكنك الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي لتمويل مشترياتك، والذي تتراوح قيمته بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه «للعاملين بمهنة الطب فقط»، فيما تصل فترة السداد إلى 7 سنوات، بجانب إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، وعدم اشتراط وجود ضامن.

شروط الحصول على القرض الشخصي

ويشترط البنك الأهلي المصري على أصحاب المهن الحرة، للحصول على القرض الشخصي توافر بعض الشروط، مثل ألا يقل فترة بدء النشاط للأعمال الحرة عن عامين لعملاء البنك الذين مضى على تعاملاتهم عام على الأقل، أو 3 سنوات كحد أدنى لغير العملاء.

وبالنسبة لبقية الشروط الأخرى للمهن الحرة:

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما بنهاية التمويل.

- قيمة القرض تصل إلى 1,5 كحد أقصى لأصحاب جميع المهن الحرة، ما عدا الأطباء الذين يمكنهم الحصول على تمويلات بقيمة 2 مليون جنيه.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي، سارية، مدون بها محل الإقامة.

-إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط، في حالة عدم وجودها في البطاقة الشخصية.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

-صورة البطاقة الضريبية سارية، موضح بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ الانتهاء.

-مستخرج من سجل تجاري حديث، منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

-عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

-كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

الرسوم والمصروفات الإدارية وغرامات التأخر في السداد

-المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 300 جنيه

-عمولة السداد المعجل للتمويل 5% من المبلغ المدفوع.

-عند التأخر في سداد أقساط القرض: توقع غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم تدفع قيمته.