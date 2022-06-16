وظائف خالية في البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.. اعرف الشروط

تعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث بها الشباب وخصوصا حديثي التخرج عن وظائف خالية بها، سواء كانوا من دارسي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص عن وظائف خالية لحديثي التخرج من أعوام 2018 و2019 و2020 و2021، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر.

واهتماما بما يبحث عنه الشباب والمتابعون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج، والشروط والكليات والتخصصات المطلوبة، وفق ما أعلن عنه البنك في إعلانه عبر الموقع الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات، أو الشهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يشترط أن يكون محل الإقامة الخاص بالمتقدم للوظائف هو المدون في بطاقة الرقم القومي.

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- يشترط ألا يكون للمتقدم للوظائف أقارب في البنك من الدرجة الأولى وحي الدرجة الثالثة.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- خريجي كليات الحقوق.

- خريجي كليات هندسة حاسبات واتصالات.

- دارسي تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بقسميها «سياسة، اقتصاد».

- دارسي إدارة الأعمال في تخصصات «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجيستيات، تسويق».

- خريجي كليات التجارة بأقسامها «خارجية، إدارة، تسويق، تمويل، ضرائب، محاسبة».

- وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في البنك الأهلي من حديثي التخرج، الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك وملء البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية.