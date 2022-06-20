شيرين عبد الوهاب تعلق على أزمتها مع بهاء الدين محمد: «ملوش مبرر»

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية «ask» على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»،عن أزمتها مع الشاعر بهاء الدين محمد.

شيرين عبد الوهاب ترد على متابعيها

وأجابت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث قالت لها متابعة «أيش رأيك بكلام بهاء الدين محمد»، لترد شيرين عبدالوهاب: «والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر».

أزمة بهاء الدين محمد وشيرين عبد الوهاب

وأعلن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد منذ أيام عن غضبه الشديد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إعلان شيرين عبد الوهاب ندمها على غناء أغنيته «متجرحنيش».

وعلق الشاعر بهاء الدين محمد علي تصريح شيرين: «الناس اللى بتبقى غلطانه غلط كبير وعشان قولنالها عيب تشغل وتستخدم لجان تشتم وتغلط وتلعن بأقذر الألفاظ.. الناس دى المفروض مانسلمش عليها طول العمر والواحد يندم على إنه كتبلها ولو سطر واحد.. بس أنا ح أرد بنجاح اللى يستاهلوا النجاح».

وأضاف عر فيس بوك: «مش متعود أرد على أي حد ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب، ويخلي باله، وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها وهتكلم باختصار جدا».

وتابع: «المشهد الأول: أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء والمشهد الثانى رشحتها تغنى أغنية كتير بنعشق ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بينا ماكانتش هتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة، والمشهد الثالث لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بأحبه وباحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد، وده طبعا خطأ لأن اللي بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول».

واختتم: «المشهد الرابع والأخير أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها، وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء».