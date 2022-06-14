شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أغاني جديدة من تأليف أيمن بهجت قمر

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفترة المقبلة، لطرح أغاني جديدة تجمعها مجددًا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وشارك أيمن بهجب قمر صورتين تجمعه بشيرين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا عليها: «إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغاني مع شيرين»، في إشارة منه إلى عدد من الأغاني الجديدة التي يتعاونان بها خلال الفترة المقبلة.

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بعد ندمها على أغنية «ماتجرحنيش»

كانت شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها ندمت على أغنية «ماتجرحنيش» ما أغضب الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد الذي كتب كلماتها.

ورد عليها بهاء الدين محمد من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش متعود أرد على أي حد، لكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها».

شيرين تكشف حقيقة حملها

وكان هناك العديد من التساؤلات من قبل الجمهور عن حقيقة حمل شيرين وهو ما نفته في أكثر من مناسبة، ولكنها عندما أتاحت الأسئلة للجمهور عبر خاصية الاستوري جاءها سؤال من أحد متابعيها يقول: «إزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر، وتقولي قولون مستحيل دي بطن حامل»، لترد عليه قائلة: «عندك حق تقولي كده، أنا نفسي بحس إني ونبي ياختي في السابع، وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلازونية والتهابات في الإثنى عشر».