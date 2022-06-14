هل تنتشل كلمات أيمن بهجت قمر الفنانة شيرين عبدالوهاب من براثن الأزمات؟

على مدار سنة كاملة، عاشت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجموعة أزمات لا حصر لها، منها مشكلات قادتها إلى ساحات القضاء، وأخرى إلى أقسام الشرطة، عام كامل لم تنعم فيه مطربة «مشربتش من نيلها» بالنجاح وراحة البال.

أزمات متعددة لـ شيرين خلال عام واحد

خلال الأشهر الستة الماضية، انفصلت شيرين عن زوجها حسام حبيب مرتين، وحلقت شعرها كاملا، بسبب حالتها النفسية السيئة، وظلت مكتئبة في منزلها، إلى أن خرجت للنور خلال شهر رمضان الماضي، فى أغنية «يا معافر».

وعلى الرغم من طرحها عدة أغنيات خلال العام الماضي، مع شعراء مختلفين أمثال «كلها غيرانة» و«ملكش مكان» و«سيدنا القماص»، إلا أن تلك الأغنيات لم تحقق النجاح المرجو، والمطلوب من مطربة تعد واحدة من أهم مطربات مصر والعالم العربي.

أيمن بهجت قمر يقدم شيرين بشكل جديد فى ألبومها لـ2022

شيرين عبد الوهاب تأمل بقوة على كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، لكي تعيدها للنجاح من جديد كعادته معها، لذلك صممت على أن تكون إحدى أغنيات ألبومها الجديد من بصمته الفنية الشعرية، التي كانت دوما شعاع نجاح في كل ألبوماتها التي كان آخرها تعاونهما العام الماضي فى عيد الأم، بأغنية «هي الدنيا»، التي كتب أيمن بهجت قمر كلماتها، ووالدته حزينة منه.

نجاحات شيرين عبد الوهاب فى واحد من أنجح ألبوماتها «أنا كتير»، الذي طرح عام 2014، كان فضل كبير فيه يقع على كلمات أيمن بهجت قمر، حين كتب لها «شكرا يا شهم» و«قلة نوم»، وأخيرا «كدابين» في ألبوم «نساي»، وفي أعمالها الوطنية، كان أيمن حاضرا في أغنية «سلم على الشهداء».