حمل شيرين عبدالوهاب يثير الجدل.. والفنانة ترد: «في السابع وعلى وش ولادة»

تصدر حمل شيرين عبدالوهاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وظل الجمهور يتساءل حول هذا الأمر، خاصة مع ظهورها ببطن منتفخة بشكل كبير.

ولكن حمل شيرين عبدالوهاب تم حسمه بشكل قاطع، حيث حرصت على كشف هذا الأمر من خلال ردها على سؤال تم توجيهه إليها من أحد متابعيها أثناء تحدثها مع جمهورها من خلال خاصية «اسأل» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حقيقة حمل شيرين عبدالوهاب

ووجه أحد الأشخاص سؤالا إلى شيرين عبدالوهاب جاء نصه «إزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر، وتقولي قولون مستحيل دي بطن حامل»، لترد عليه شيرين قائلة: «عندك حق تقولي كده».

وتابعت شيرين كاشفة السبب وراء هذا الانتفاخ، حيث قالت: «أنا نفسي بحس إني ونبي ياختي في السابع، وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلازونية والتهابات في الإثنى عشر».

شائعات حمل شيرين عبدالوهاب

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد ظهرت مؤخرا في أحد حفلات الزفاف الخاصة بواحد من جمهورها وخلال حفل الزفاف ظهرت ببطن منتفخة للغاية؛ جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناول الفيديوهات والصور الخاصة بها مؤكدين أنها حامل في الوقت الذي انفصلت فيه عن طليقها الفنان حسام حبيب، ولكنها نفت هذا الأمر لعدة مرات وأكدت أنها تعاني من أزمة صحية هي السبب وراء ذلك.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال أغنية «معافر» لأحد الإعلانات الخاصة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.