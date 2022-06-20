السعودية ترفع جزءا من كسوة الكعبة المشرفة.. وتواصل استقبال الحجاج

رفعت السلطات السعودية، الجزء السفلي من كسوة «الكعبة المشرفة» بمقدار 3 أمتار تقريباً، كما قامت بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً، بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

الشيخ السدس يؤكد أهمية ما تلقاه كسوة «الكعبة المشرفة» من العناية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن عملية الرفع جاءت من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وأكد الشيخ السديس، أهمية ما تلقاه كسوة «الكعبة المشرفة» من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من قيادة البلاد.

منفذ «جديدة عرعر» يستقبل 1273 حاجا من العراق

من جانبه، استقبل منفذ «جديدة عرعر» البري بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الأحد، 1273 حاجاً يمثلون الدفعة الثانية من حجاج «بيت الله الحرام» القادمين من العراق.

وقدم المنفذ، جميع التسهيلات الجمركية والجوزات والخدمات الصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الشمري: مدينة الحجاج تستقبل حجاج العراق وسط منظومة خدمات متكاملة

من جانبه، قال بدر الشمري رئيس مركز «أبو عجرم» بمنطقة الجوف، إن مدينة الحجاج استقبلت حجاج العراق وسط منظومة خدمات متكاملة ‏وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

بدورها، قدمت «الخطوط الجوية» السعودية خدمة مجانية، متعلقة بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، تشمل إصدار بطاقة الصعود للطائرة وبطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 24 ساعة ومن ثم نقلها إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.

وفي وقت سابق، كشف السلطات السعودية، أمس الأحد، عن محظورات خاصة بمقرات سكن الحجاج، والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامة، وأكدت «النيابة العامة»، خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان.

وحذرت«النيابة السعودية»، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.

النيابة العامة: حظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة غير مطابقة للوائح

كما حظرت «النيابة» إعادة تشغيل المنشأة أو جزء أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة المخالفة، ونبهت «النيابة السعودية»، من التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة.

وأشارت «النيابة العامة» في السعودية، إلى حظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ووسائل السلامة غير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات المعتمدة دولياً أو في البلاد.