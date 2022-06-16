تعرف على تفاصيل وشروط موسم الحج 2022.. شرط استثنائي للمصريين

يبحث الكثيرون عن تفاصيل وشروط موسم الحج 2022، عبر محركات البحث المختلفة، بعدما شهدت عدة تغيرات على مدار العامين الماضيين، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وقف كثير من الطقوس الدينية، حفاظا على التباعد الاجتماعي وصحة المواطنين في دول العالم.

تفاصيل وشروط موسم الحج 2022 بعد رفع إجراءات كورونا

وأعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا، الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، وهو القرار الذي فتح الباب أمام الراغبين في الحج من خارج المملكة لأداء الفريضة المقدسة، حيث اقتصر الحج العام قبل الماضي على من هم داخل المملكة فقط.

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الأعمار المسموح بها والأعداد ضمن تفاصيل وشروط موسم الحج 2022

ويأتي عمر الراغب في أداء الفريضة، كأحد أهم تفاصيل وشروط موسم الحج 2022، إذ قصرت المملكة العربية السعودية أعمار الحجاج على من لا تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، وألا يكون الراغب في الحج مصاب بأحد الأمراض المزمنة.

كما اشترطت السعودية هذا العام ألا يزيد عدد الحجاج عن مليون حاج سواء من الداخل أو من الخارج، وفق مجموعة من الحصص والنسب أعلنتها السعودية للدول.

التحصين ضد فيروس كورونا ضمن شروط الحج

وشملت تفاصيل وشروط موسم الحج 2022، مجموعة من الضوابط تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا، حيث يشترط أن يكون الحاج استوفى جميع جرعات اللقاحات المعتمدة في السعودية.

واشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن يقدم جميع القادمين إلى السعودية من الخارج لأداء الحج نتيجة فحص pcr سلبي قبل المغادرة إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة بـ72 ساعة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، في أبريل الماضي على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

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شرط استثنائي للمصريين الذين أدوا الفريضة من قبل

ومن بين تفاصيل وشروط موسم الحج 2022، أنه لن يسمح للمصريين الذين أدوا فريضة الحج من قبل بأن يتقدموا لحج هذا العام، وذلك بحسب تصريحات أحمد البكري، عضو غرفة شركات السياحة خلال لقاء تلفزيوني، حيث أشار إلى أنّ العدد المسموح به للمصريين 20 ألف حاج.

ولفت البكري في تصريحاته، إلى ارتفاع أسعار الحج هذا العام، بسبب أنّ العدد المسموح به من الحجاج قليل، فضلا عن ارتفاع سعر الريال السعودي وبالتالي أسعار الطيران والسكن داخل المملكة العربية السعودية.