نظر الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح ومحمود يحيى.

كما عاقبت المحكمة الاقتصادية، المتهم الثاني في القضية عبدالونيس حسن محمد، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة ألف جنيه للتهم المسندة إليه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمى «كركمين»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة توجه لهم تهمة خداع المتعاملين

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد أبو النصر، وجهت له تهمة خداع المتعاملين معه من المرضى بأنه طبيب بشري، مستغلا انتشاره السريع في وسائل النشر، وأعلن بتلك الطريقة عن منتجاته غير المسجلة بوزارة الصحة، وخدماته الصحية دون ترخيص من الجهات المختصة.

إنشاء وإدارة المتهم قناة فضائية وأخرى إلكترونية

وكانت النيابة العامة، تلقت إخطارا من إدارة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، بشأن تحريات أجرتها وتضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر والمعروف إعلاميا ب «طبيب الكركمين»، قناة فضائية وأخرى إلكترونية على موقع «يوتيوب»، يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.