مصرع طفل أمريكي في حادث إطلاق نار بالعاصمة «واشنطن»

قُتل طفل «15 عاما»، وأُصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شرطيا، جرّاء إطلاق نار خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأحد.

Developing: Multiple people shot, including a Washington, D.C. police officer, at Moechella, a #juneteenth2022 outside event and concert in Washington - WTTG-TV

Video shared from Fox 5 shows a large police presence and people fleeing the scene. pic.twitter.com/6Y98y39cTv