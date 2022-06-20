مصرع طفل أمريكي في حادث إطلاق نار بالعاصمة «واشنطن»

قُتل طفل «15 عاما»، وأُصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شرطيا، جرّاء إطلاق نار خلال تجمع احتفالي في أحد الشوارع بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الأحد.

Developing: Multiple people shot, including a Washington, D.C. police officer, at Moechella, a #juneteenth2022 outside event and concert in Washington - WTTG-TV

Video shared from Fox 5 shows a large police presence and people fleeing the scene. pic.twitter.com/6Y98y39cTv — Bulletin (@bulletinletters) June 20, 2022

وفي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، تدخلت الشرطة لفض تجمع غير مرخص شارك فيه عدة مئات من الأشخاص بعد سلسلة من المناوشات بين الحاضرين، واستخدام أحدهم سلاحا ناريا، وأظهر مقطع فيديو من مكان إطلاق النار، عدة أشخاص ممددين في قلب الشارع.

السلطات الأمريكية: الاحتفال بذكرى «إلغاء العبودية» لم يتم تنسيقه بشكل صحيح

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أن الاحتفال بذكرى «إلغاء العبودية»، في الولايات المتحدة لم يتم تنسيقه بشكل صحيح مع البلدية، فيما أوضح «عمدة واشنطن»، موريل باوزر، في مؤتمر صحفي، إن طفلا قتل في حادث شارك فيه أشخاص يحملون سلاحا.

ودعت «باوزر»، إلى محاسبة المسؤولين عما جرى، فيما قال رئيس شرطة العاصمة «روبرت.ج.كونتي»، الثالث، إنه عندما يكون هناك تجمعات كبيرة في منطقة كثيفة، لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد يحمل سلاحًا ناريًا لجعل المكان خطيرا، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وفي 17 يونيو الجاري، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواطنيه على الاعتراف بتاريخ العبودية وإدانته، داعيا في بيان، بلاده إلى الاعتراف ببقاء تأثير الخطيئة الأصلية لأمريكا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.