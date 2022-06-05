3 قتلى و14 مصابا في ثاني إطلاق نار بأمريكا خلال يوم واحد

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين بإطلاق نار قرب حانة في مدينة تشاتانوجا بولاية تنيسي الأمريكية، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن شخصين لقيا حتفهما على الفور متأثرين بجروحهما نتيجة إطلاق أعيرة نارية، فيما قُتل الثالث إثر اصطدامه بسيارة خلال محاولته الفرار من مكان إطلاق النار.

ثاني إطلاق نار في أمريكا خلال يوم واحد

وذكرت قناة سكاي نيوز أن هذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان حادث إطلاق نار آخر وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 11 آخرين.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.......