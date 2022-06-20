زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة «سوزو» شمال اليابان

أعلنت هيئة «الأرصاد الجوية اليابانية»، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة «سوزو»، الواقعة شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت قناة «إن أتش كيه»، اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن زلزالا قويا، ضرب منطقة «نوتو»، بوسط اليابان، وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات، محافظة «إيشيكاوا»، في الساعة 10:31 صباح اليوم الإثنين، بالتوقيت المحلي.

الزلزال جاء بعد يوم واحد من هزة أرضية بقوة 5.4 درجة في «نوتو»

وجاء الزلزال، بعد يوم واحد من وقوع زلزال بقوة 5.4 ريختر في المنطقة نفسها، وضرب الزلزال، منطقة نوتو في محافظة إيشيكاوا الواقعة وسط اليابان، وأمس الأحد، قالت وكالة «الأرصاد الجوية»، اليابانية إن الزلزال وقع على بُعد 10 كيلومترات.

«فوميو»: الحكومة شكلت فريق عمل لمتابعة التداعيات

من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميو، إن الحكومة شكلت فريق عمل في مكتبه، لمتابعة الزلزال، مشيرا إلى إصدار تعليمات لأعضاء فريق العمل لتقييم مدى الضرر على الفور، وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين، وبذل جهود شاملة لاتخاذ إجراءات طارئة ضد الكوارث، ولم ترد أي تقارير عن أضرار في محطة «شيكا» للطاقة النووية ومحطات الطاقة النووية القريبة.

وفي 16 مارس الماضي، ضرب زلزال 7.3 درجة، شمال شرقي اليابان، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، وشهدت العاصمة «طوكيو»، اهتزازا للمباني، وتم تسجيل زلزال 16 مارس الماضي، على بعد 57 كيلو متر قبالة ساحل «فوكوشيما»، وعلى عمق 60 كيلو متر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».