زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل تيمور الشرقية

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تيمور الشرقية، وقال «المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي»، إن الزلزال وقع على عمق 51.4 كيلو متر قبالة شرقي«جزيرة تيمور»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتقع «تيمور الشرقية» على حزام النار في المحيط الهادئ. وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي، كما يضم «حزام النار» 452 بركانا.

تحذيرات من حدوث موجات مد بحري

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر جراء الزلزال، فيما حذرت وكالة لمراقبة موجات المد العاتتية المعروفة باسم «تسونامي» من أن الزلزال قد يؤدي إلى حدوث موجات مد بحري يمكن أن تطال منطقة «المحيط الهندي».

من جانبها، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن الزلزال كان قويا لدرجة شعرت به في «داروين» الأسترالية، فيما أشار «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات وضربت حوالي 29 كيلومترًا بين الشرق والجنوب الشرقي من «لوسبالوس» في تيمور الشرقية.

إندونيسيا: رصد مركز الزلزال على بعد 85 كيلومترا جنوب غربي مالوكو

بدورها، قالت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية، إن الزلزال شعرت به مناطق «نوسا تينجارا الشرقية»، مشيرة إلى أن مركز الزلزال تم رصده على بعد 85 كيلومترا جنوب غرب ساحل مالوكو، وعلى عمق 104 كيلومترات.

وفي 1 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل تيمور الشرقية، قوال «مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل»، في ذلك الوقت إن مركز الزلزال على عمق 120 كيلو متر، وعلى بعد 321 كيلو متر شمال شرقي عاصمة البلاد «ديلي».