زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، محافظة هوالين شرق تايوان، دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«خدمة الأرصاد الجوية»: تسجيل هزة ارتدادية

وقال «المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي»، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 9:05 صباحا بالتوقيت المحلي «03.05 بتوقيت القاهرة»، فيما أشارت «خدمة الأرصاد الجوية» في تايوان، إلى تسجيل هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة.

مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب غربي «هوالين»

وأوضحت وسائل إعلام أن مركز الزلزال، وقع على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب غربي مدينة «هوالين»، مشيرة إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في «تايبيه».

من جانبها، أشار أحد المواطنين، إلى توقف حركة مترو الأنفاق في العاصمة التايوانية «تايبيه» فترة وجيزة جراء الهزة. وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهي عرضة للزلازل.

وفي 9 مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، على بعد حوالي 20 كيلومترا من جزيرة تايوان، واهتزت المباني لفترة وجيزة في «تايبيه»، جراء الزلزال، الذي وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

وقال «مكتب الأرصاد» التايواني، في ذلك الوقت، إن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

وفي عام 2018، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة هوالين ، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 300 آخرين.

جدير بالذكر، أن أكثر من 100 شخص، لقوا مصبرعهم جراء زلزال، ضرب جنوب تايوان في عام 2016، فيما قتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999 جرء زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب تايوان.