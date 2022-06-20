تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن فتح باب تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022، لنحو شهر ونصف بدءًا من 16 يونيو الجاري وحتى 31 يوليو المقبل، وفقا لشروط محددة وضعتها الوزارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022، سيكون للتلاميذ الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات، موضحة أن التسجيل في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية، سيكون بالتوجه مباشرة لمقر هذه المدارس.

وقالت الوزارة، إنه بشأن الطلاب المسجلين في رياض الأطفال ويرغبون في البقاء في نفس مدارسهم، فلا حاجة للتسجيل نظرًا لوجود بياناتهم، وسيتم ترحيلهم للصف الأول الابتدائي.

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022

وحددت وزارة التعليم الأردنية، شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022، وهي كالتالي:

- التقديم للتلاميذ من مواليد 1/1/2016 حتى 31/12/2016.

- يجب ألا يتجاوز عمر الطفل عن 9 سنوات في 31/12/2022.

كيفية تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال الرابط ، ويمكن لأولياء الأمور مشاهدة فيديو كيفية التسجيل على الموقع.

- كتابة الرقم الوطني لولي الأمر.

- اختيار خدمة تسجيل طالب جديد بالصف الأول.

- كتابة الرقم الوطني للطالب وكتابة بياناته بدقة.

- تحديد المدرسة ونوعها والمديرية التابعة لها.

المستندات المطلوبة لتسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم الأردنية، المستندات المطلوبة لتسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022، وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد الطفل.

- صورة من دفتر العائلة.

- شهادة تطعيمات الطفل.

- عدد 4 صور.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أنها تهتم برفع كفاءة العملية التعليمية عن عبر استحداث وسائل إلكترونية لخدمة الطلاب والعاملين بالتعليم وأولياء الأمور، ومن بينها تسجيل الصف الأول الابتدائي بالأردن 2022 إلكترونيًا، توفيرًا للوقت والمجهود وعدم التزاحم بالمدارس ومديريات التعليم بمختلف محافظات الأردن.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التسجيل إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي، ثم مراجعة المدرسة التي تم قبول الطالب بها لتقديم الأوراق المطلوبة.