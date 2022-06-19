رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .. تخصيص خط ساخن للشكاوى

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022/ 2023 للمدارس الرسمية (الحكومية)، من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل، من جانب أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبناءهم في العام الدراسي الجديد، وخطوات وشروط التقديم وسن القبول.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .. لايقل عن 6 سنوات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية (الحكومية) على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرقم القومي وكلمة المرور التي كتبها ولي الاأمر عند إنشاء الحساب الخاص به.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط للتقديم للعام الدراسي الجديد، بشرط أنَّ يكون سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، وتحديد لموقع الجغرافي من خلال بطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء.

تخصيص خط ساخن للشكاوى

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه في حالة التعرّض لأي مشكلة عند التسجيل يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 19368، رقم واتس آب: 01148970610، مشيراً إلى أنَّه يمكن لولي الأمر تسجيل 3 رغبات على الأقل ولا يزيد على 5 رغبات، و في حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة يختار ولي الأمر المدرسة.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2022/2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي علي الموقع الرسمي بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

- الضغط على رابط التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية (الحكومية).

- ادخل الرقم القومي لولي الأمر.

- ادخل كلمة المرور التي كتبها ولي الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به.

- الضغط على تسجيل الدخول.