كاميرات المراقبة تكشف سرقة محل بالإسكندرية.. طفل استولى على 5 آلاف جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، مقاطع فيديو لطفل يسرق محل أدوات تجميل في الإسكندرية، حيث أظهرت المقاطع المتداولة، استغلال الطفل حالة السهو لدى صاحب المحل الذي كان يجلس أمام الباب ويعطي ظهره له، وتسلله إلى الداخل.

كما أظهرت المقاطع المتداولة، بحث الطفل عن الأموال، حتى تمكن من سرقة مبلغ مالي ومحفظة ثم خرج وكأن شيئا لم يكن.

تفاصيل مقطع فيديو يظهر سرقة طفل أموال من محل

قال وليد بولس، 38 عاما، مالك المحل الذي يقع في منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، إن الواقعة حدثت مساء يوم الإثنين الماضي، حيث استغل الطفل تواجده خارج المحل لإجراء مكالمة هاتفية وتسلل إلى الداخل بحرفية شديدة وبحث عن مسروقات ثمينة وعثر على نحو 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى محفظة بها مبلغ مالي آخر، ثم تسلل إلى المخزن للتخفي فور عودته إلى المحل، ثم عاد مرة أخرى وظهر عقب خروجه من المحل ليظهر أمامه كأنه زبون عادي.

كاميرات المراقبة تكشف السرقة

وأضاف بولس لـ«الوطن»، أنه أدرك كل ذلك بعدما رحل الطفل واكتشف سرقة المحل حيث عاد إلى كاميرات المراقبة التي أظهرت تفاصيل عملية السرقة، مؤكداً أن هذا الطفل ليس هاو بل لص محترف، حيث أنه حين رآه تحدث معه كأنه زبون عادي وتسأل على أكياس برفان عادية وكان يمسك بيده 5 جنيهات وكأنه زبون عادي.

تحرير محضر بواقعة سرقة محل في الإسكندرية

وأكد صاحب المحل، أنه توجه إلى قسم شرطة الرمل وحرر محضرا حمل رقم 13192 لعام 2022، جنح الرمل، حيث سلم « سي دي» يحتوي على تفريغ الكاميرات، أملا في إيجاد الطفل وعودة المسروقات، ناصحا كل أصحاب المحلات بتوخي الحذر من مثل هذه الأمور حيث أنه فور نشره مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معه بعض أصحاب المحلات مؤكدين على حدوث عمليات السرقة معهم.