عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول بالخارج

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبناء الأزهر المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، للعام الدراسي ٢٠٢:٢٠٢١م.

وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية ٩٧.٥٪، حيث نجح ١٤١٠ طالبا من إجمالي ١٤٤٤، بينما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية ٩٨.٥٪ ، حيث نجح ٦٤١ طالبا من إجمالي ٦٥٠، كما بلغت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية ٩٨.٥٪ بنجاح ٢٠٨ طالبا من إجمالي ٢١٢ متقدم للامتحان.

نتيجة امتحانات الدور الأول بالخارج

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا حرص الأزهر الشريف على دعم أبنائه وطلابه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا ، ومتوجها بالشكر لوزارة الخارجية المصرية، لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب، من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في ٦٣ دولة يقيم بها أبناء الأزهر.

اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات «التجويد - العالية - التخصص»

وكان قد أناب الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات «التجويد - العالية - التخصص» لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2021-2022م.

وبلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الدور الأول لشهادة إجازة التجويد 45.85%وبلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الدور الأول لشهادة إجازة التجويد 45.85%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 914 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.59%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1538 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 58.66%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1398 طالبًا وطالبة.