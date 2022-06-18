أسماء أوائل الإعدادية والابتدائية الأزهرية في الجيزة.. البنات يتفوقن

نشرت الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية أسماء أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأجرى الدكتور أبوالخير رئيس المنطقة، اتصالًا هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم وأولياء أمورهم، في لافتة إنسانية منه.

وطالب رئيس المنطقة الأزهرية، الطلاب ببذل المزيد من الجهد للمحافظة علي التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة تقدم كل الدعم لهم.

وعبّر أولياء أمور الطلاب الأوائل عن فرحتهم وأطلقت بعض السيدات الزغاريد، تعبيرًا سعادتهنّ بنجاح أبنائهنّ، داعين الله أن يستمروا على نجاحهم خلال المراحل التعليمية المقبلة.

الأولى على الإعدادية: لم أتوقع حصولي على المركز الأول

وقالت نورهان سيد، الفائزة بالمركز الأول على مستوى منطقة الجيزة بـ الشهادة الإعدادية، إنَّها لم تتوقع حصولها على الدرجة النهائية وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، مضيفة أنَّ والدها استقبل خبر تفوقها بالتكبير والتهليل تعبيرًا عن فرحته.

بينما أطلقت والدة عهد هندي، الحاصلة على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية، الزغاريد ابتهاجا بتفوق ابنتها، مؤكّدة أنَّها كانت تثق بنجاحها وذلك بفضل التزامها، بينما أعربت زهراء عماد، الثالثة على مستوى الجيزة في الشهادة الابتدائية والحاصلة على 100%، عن فرحتها، خلال اتصال مدير المنطقة بها، إذ سألها عن عدد الأجزاء التي تحفظها من القرآن، لتردّ: «ختمت القرآن في سن صغيرة، وهو سر تفوقي في الأزهر».

الفتيات يتفوقن على البنين في نتيجة الشهادتين

وبلغت ‏نسبة النجاح بين الفتيات في الشهادة الابتدائية نحو 83.43%، ‏وعددهنّ 69940 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%.

وفي نتيجة الشهادة ‏الإعدادية، بلغت نسبة النجاح بين الفتيات 77.90%، وعددهنّ 66170 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎