أسعار القمح تقترب من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع

انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى ما دون 10.4 دولار للبوشل (27 كيلو تقريبا) في يونيو، لتحوم حول أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع حيث خففت التوقعات بشأن ارتفاع النشاط التجاري من المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقالت وزارة الغذاء الهندية إنها قد تعيد تصدير القمح إلى بعض الدول المجاورة التي سيتم اختيارها حسب توافر المخزون، متراجعةً جزئياً عن قرار حظر الشحنات التي دعمت الأسعار لتقترب من مستويات قياسية في مايو.

مراقبة المفاوضات الروسية الأوكرانية

وستكون الصفقات التجارية حول المستورد الرئيسي إندونيسيا، حيث يتم تداول شحنات القمح مقابل زيت النخيل. في غضون ذلك، واصل المستثمرون مراقبة التطورات الدبلوماسية فيما يتعلق بشحنات الحبوب الأوكرانية المحتملة، وتراجعت التوقعات بشأن استئناف الصادرات من أوكرانيا أكثر مع تدهور العلاقات الاقتصادية بين الغرب وموسكو، ما رجح عدم إقبال الكرملين على فتح ممرات تجارية في البحر الأسود الأوكراني وموانئ بحر آزوف.

ويأتي التراجع، بعد أيام من ارتفاع العقود الآجلة، إلى أعلى من 10.6 دولارات للبوشل، منتعشة من أدنى مستوى لها في أسبوعين، عند 10.3 دولارات في وقت سابق في يونيو، وهو ما عززته الأنباء بشأن الظروف المناخية السيئة في أمريكا الشمالية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الأمن الغذائي.

ولا تزال أنظار مستوردي القمح تتجه صوب أوكرانيا، التي تشير التقديرات إلى أن هناك 22 مليون طن من الحبوب الأوكرانية لا تزال عالقة في صوامع الموانئ منذ توقف عملية الشحن أواخر فبراير مع اندلاع الحرب الروسية.

ويأتي الترقب في ظل تزايد التوقعات السلبية بشأن الأمن الغذائي العالمي، وتراجع، حث توقعت منظمة «الفاو» أن ينخفض إنتاج الحبوب بنحو ​​16 مليون طن عن العام السابق مع انخفاضات رئيسية في محصولي الأرز والقمح.