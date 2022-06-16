الطقس الجاف في أمريكا يرفع أسعار القمح عالميا

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو، إلى أعلى من 10.6 دولارات للبوشل (يعادل 27 كليو تقريبا)، منتعشة من أدنى مستوى لها في أسبوعين، عند 10.3 دولارات في وقت سابق في يونيو، وسط أنباء عن ظروف النمو غير المواتية في أمريكا الشمالية، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الأمن الغذائي في إعاقة التجارة العالمية.

الطقس الجاف في أمريكا

شكل الطقس الجاف المستمر، تهديدًا لمحاصيل القمح الشتوي في قطاع الزراعة الأمريكية، في غضون ذلك، واصل المستثمرون مراقبة التطورات الدبلوماسية، فيما يتعلق بشحنات الحبوب الأوكرانية المحتملة.

وتراجعت التوقعات بشأن استئناف الصادرات من أوكرانيا، أكثر مع تدهور العلاقات الاقتصادية بين الغرب وموسكو، مما رجح التوقعات بأن الكرملين ربما لن يقوم يفتح ممرات تجارية في البحر الأسود الأوكراني وموانئ بحر آزوف.

تشير التقديرات إلى أن 22 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع الموانئ منذ توقف الشحنات في 24 فبراير، ودعم زيادة الأسعار مدعومة أيضًا، حظر التصدير في الهند، وعلى على الرغم من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة تفتح التجارة مع إندونيسيا، لا تزال الصادرات إلى المشترين الآخرين متوقفة.

إندونيسيا المصدر الرئيسي

وقالت وزارة الغذاء الهندية في وقت سابق، إنها قد تعيد تصدير القمح إلى الدول المجاورة التي يتم اختيارها، بما في ذلك إندونيسيا المصدر الرئيسي، وذلك حسب الكميات المتوافرة، ما يعد تراجعا جزئيا عن قرار حظر الشحنات التي دعمت الأسعار لتقترب من مستويات قياسية في مايو.

وتشير التوقعات إلى انخفاض إنتاج الحبوب، إذ أشار تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، إلى أول انخفاض في الإنتاج العالمي للحبوب خلال أربع سنوات لموسم 2022/23، ومن المتوقع أن ينخفض ​​16 مليون طن عن العام السابق مع انخفاضات رئيسية في محصولي الأرز والقمح.