وزير الزراعة يبحث مع «الفاو» جهود الحراك العالمي لمكافحة «دودة الحشد»

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لاستعراض الجهود والحراك العالمي، لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشاد القصير، بالجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمنظمة، خاصة في برنامج مكافحة دودة الحشد الخريفية، والخطة التي نفذتها مصر بالتعاون مع المنظمة، فضلا عن جهود الفاو، في دعم مشروعات التنمية في مصر خاصة، والمنطقة عامة.

واستعرض وزير الزراعة، ما تم إنجازه من خطة المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن الحملات الاستكشافية التي تتم بالمحافظات المختلفة.

8 آلاف حقل إرشادي ومكافحة حيوية

أشار القصير، إلى أن الوزارة وضعت خطة تتوائم مع متطلبات وتوصيات المنظمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الفاو، إذ اعتمدت على توصيل الممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين، وتقليل الفاقد، ونسب الإصابات، فضلا عن المكافحة الحيوية، وتقييم المبيدات المستخدمة وبدائلها، حتى أصبح الوضع مطمئن في مصر.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تنفيذ أكثر من 8 آلاف حقل إرشادي على مستوى قرى محافظات مصر، لنقل التوصيات والممارسات الجيدة والحديثة للمزارعين، للوصول الى إنتاجية عالية، وزراعة الأصناف الحديثة المقاومة للأمراض والآفات.

نجاح مصر في مكافحة دودة الحشد الخريفية

أكد جينج يوان شيا، مدير إدارة إنتاج ووقاية النباتات بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، أن لديه حماسة بالغة للتعرف على الجهود المشتركة، التي تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة ومكتب الفاو بالقاهرة، ومشاهدة النتائج على أرض الواقع.

وأبدى سعادته لكون مصر واحدة من النماذج، التي يمكن أن يحتذي بها في المنطقة، فيما يتعلق بجهود مكافحة دودة الحشد الخريفية، وهي من الدول الثمانية الذين تم اختيارها ليكونوا نماذج إرشادية يحتذى بها علي المستوى الاقليمي، وذلك نتاج الجهود التي قامت بها مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة، مؤكدا على أن الجهود التي تبذل الآن، هي بمثابة تخطيط استيراتيجي للمستقبل لدعم الأمن الغذائي، في ظل التحديات الحالية علي المستوى العالمي.

المؤتمر الإقليمي لحماية النباتات في الأقصر

أضاف «يوان»، أن مسئولية رفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات تعد من قصص النجاح الحقيقية للجانب المصري، وكذلك الأنشطة التدريبية المختلفة التي تمت للتحكم في دودة الحشد الخريفية، كما تم الاتفاق على عقد المؤتمر الإقليمي القادم لحماية النباتات في نوفمبر المقبل، في محافظة الأقصر، التي نفذت أنشطة مكافحة دودة الحشد الخريفية.

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة عدة موضوعات مهمة خلال تلك الفعالية، منها تعزيز استخدام الحلول البديلة للمخصبات الكيميائية والاستخدام الآمن للأسمدة، فضلا عن قطاعات البذور والتقاوي، والمشكلات المتعلقة بنخيل البلح، وسيتم دعوة ممثلين عن الفاو للقيام بزيارات ميدانية للتجارب وقصص النجاح التي حققتها مصر في هذا الصدد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصر الدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبعض قيادات الوزارة ومنظمة الفاو.