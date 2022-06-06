توصيات زراعية لمواجهة الموجة الحارة.. استعدوا لـ«دودة الحشد»

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة تصل إلى مستويات قياسية في محافظات الجنوب، وتبدأ الحرارة في الارتفاع بداية من الثلاثاء، وتنتهي الجمعة مؤكداً على ضرورة اتباع عدد من التوصيات الزراعية المهمة.

توصيات زراعية لحماية الخيار والطماطم

وأضاف في تصريحات إلى «الوطن» أن أهم تلك التوصيات تتمثل في علاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) في الخيار والطماطم والباذنجان، والرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة خاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين) والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يضاف إليها سليكات البوتاسيوم ووقف الأزوت ونترات البوتاسيوم.

وعلى الخضر الصيفية الثمرية يتم الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم وإجراء ريات سريعة (على الحامي) قبل بداية ارتفاع الحرارة وذلك للأراضي والمحاصيل (فاكهة – خضر – محاصيل حقلية) التى تروي بالغمر مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري فقط في الصباح الباكر والإبتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

بداية من الإثنين يتم إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة والابتعاد تماماً هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات، أما المانجو فيتم الرش بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول بيورشات المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

دودة عناقيد العنب

وأكد محمد فهيم على ضرورة فحص مصائد الحشرات لـ «دودة عناقيد العنب» من الجيل الثاني والثالث في بساتين العنب على العناقيد لأشجار العنب وفراشة الياسمين على الزيتون، وفحص الإصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون، كذلك فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى، و إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب)، كذلك فحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم إصابتها بدودة الحشد نظراً لتهيؤ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات (محافظات اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ) على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.