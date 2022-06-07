«الفاو» تتوقع أزمة في الأسمدة وارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن أسعار اللحوم ترتفع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الماشية تعتمد على الحبوب في العلف الحيواني، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار القمح والشعير وانخفاض أسعار الذرة.

توقعات بأزمة في الأسمدة خلال الفترة المقبلة

وأوضح الواعر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه من المتوقع حدوث نقص في الأسمدة خلال الفترة المقبلة وأن هذا النقص سيتسبب في زيادة أسعار الأسمدة ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الغذاء بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن روسيا وحدها تُصنع 30% من حاجة العالم من الأسمدة متوقعًا حدوث نقص يترتب عليه زيادة في أسعارها الأمر الذي ينتهي بزيادة في أسعار الغذاء بشكل مباشر فضلا عن اضطراب منظومة الإمداد بسبب التوترات الجيوسياسية.

ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة يؤثر على منظومة تأمين الغذاء

وأكد «الواعر»، أن أسعار الطاقة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء أيضا، متوقعًا ارتفاع في أسعار الطاقة تزامنا مع ارتفاع أسعار الأسمدة ويترتب على ذلك زيادة أسعار الغذاء على الصعيد العالمي، مشددًا على أن الوضع يتطلب سياسات حكيمة، واستراتيجيات محكمة خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة اتخاذ الدول إجراءات وتدابير للحد من تأثير تلك الأزمة، وأضاف أن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المعروض دفع بعض الدول المصدرة للحبوب إلى اتخاذ قرار بحظر التصدير لحماية السوق المحلية ما نتج عنه مزيد من النقص وسط ارتفاع الطلب العالمي.