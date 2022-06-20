مصطفى مدبولي يشيد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة «الاتحاد الأفريقي»

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالوزراء والسفراء ومسؤلي مؤسسات التمويل ورؤساء اتحادات المقاولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية في ملتقى بناة مصر.

تجديد الثقة في مصر

وأكد مدبولي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، على أهمية الملتقى في طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع الدولة، مشيدًا بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، حيث جدد الاتحاد الأفريقي خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم 18 يونيو الثقة في مصر رئيسًا للاتحاد في دورته الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن ملتقى بناة مصر يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء ليلقي الضوء على ما تحتاجه دولنا الأفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانيات وقدرات يمكننا من مشاركتها لتحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والرخاء.

التعاون مع الأشقاء أولوية

وأضاف مدبولي: «إنني إذ أرحب بالحضور على أرض مصر أتمنى لكم مناقشات مفيدة واتفاقات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية لبلادنا وأكرر أن مكاتبنا الاستشارية وشركاتنا المصرية على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في الدول الأفريقية والعربية في التوقيتات المحددة والبجودة العالمية المطلوبة وهذا توجيه واضح من القيادة السياسية»، متابعا أن القيادة السياسية تضع التعاون مع أشقائنا في هذه الدول على اولوية أجندتها.

وهنأ رئيس الوزراء، المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي برئاسة الاتحاد، موجهًا له الشكر على جهوده الملموسة، لافتًا إلى أن هذه الجهود كانت محل إشادة من الأعضاء.

وتابع خلال كلمته أن هناك إشادة من أعضاء الاتحاد بدور مصر الريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره واستضافته لإجتماعات الأعضاء.