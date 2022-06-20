«مياه القناة»: خطة لتأمين احتياجات لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، تأمين جميع استراحات ولجان الثانوية العامة بمياه الشرب بمحافظات إقليم القناة، وهي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم.

خطة عمل شاملة وتشكيل لجان فنية

وأكد «عصمت» الانتهاء في وقت مبكر من وضع خطة عمل شاملة، وتشكيل لجان فنية، وذلك لمتابعة أي أعطال مفاجئة قد تحدث في مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، إضافة إلى القيام بأعمال التطهير والتسليك للمطابق والغرف الخاصة بخطوط الصرف الداخلية والخارجية في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف، أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم محافظات القناة، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع، والعمل فوراً علي حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

دعم الأسطول الميكانيكي للشركة

وأشار «عصمت» إلى دعم الأسطول الميكانيكي للشركة بلودرين حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل بالشركة، و20 سيارة كسح في الفترة سعة 10 م3، وسيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش.

وأوضح أن زيادة المعدات الأسطول الميكانيكي للشركة يهدف لمواجهة ظروف العمل الطارئة في كل منطقة وقطاع من قطاعات الشركة بمحافظات القناة الثلاثة، سواء في السويس أو الإسماعيلية أو بورسعيد، والاستفادة منها فى أعمال الملس والتطهير وإصلاح الأعطال المفاجئة وخاصة خلال موسم الصيف مع زيادة الاستهلاك.