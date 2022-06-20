مصدر: لم نرصد أي مشكلة مع بدء امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

سيطرت حالة من الهدوء على لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، وسط انتشار أمني مكثف أمام كل اللجان الامتحانية.

وعلى بعد أمتار قليلة من كل لجنة من لجان الثانوية العامة جلست مجموعة من السيدات، معظمهن في أعمار سنية تتجاوز الأربعين عاما، بعضهن جلسن دون همس، وآخريات تسامرن لتمرير الوقت لحين خروج أبنائهن من اللجان الامتحانية.

دخول الطلاب

ودخل الطلاب إلى اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات بما يقرب من نصف ساعة، مع تكثيف أعمال التفتيش للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الأندرويد وسماعات الأذن.

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، فإن المحافظة لم تسجل أي أزمات في الساعات الأولى من بدء الامتحان، مع وصول أوراق الأسئلة والإجابات قبل بدء الإمتحانات.

ويخوض الطلاب اليوم امتحاني مادتي التربية الدينية على مدار ساعة ونصف من التاسعة صباحاً حتي العاشرة والنصف، يعقبه امتحان التربية الوطنية من الحادية عشر حتى الثانية عشر والنصف ظهراً.

تواجد أولياء الأمور

وتواجد العديد من أولياء الأمور في محافظة الإسماعيلية أمام بعض اللجان، خاصة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، ومدرسة 25 يناير على الطريق السريع، وكذلك مدرسة 24 أكتوبر.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم التنبيه بضرورة الابتعاد عن الكردون الأمني المحيط باللجان، والالتزام بالتعليمات الأمنية لضمان سير العملية الامتحانية في هدوء تام.

وذكرت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من كل تجهيزات اللجان داخل الإسماعيلية والمراكز والمدن، وتوفير كل التسهيلات للمراقبين خلال الأيام الماضية.