طارق شوقي يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات وزارة التعليم «صور»

أعلنت الغرفة المركزية بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتابع سير امتحانات الثانوية العامة 2022 فى أول يوم لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لها من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة.

طلاب الثانوية يؤدون امتحان الدين والتربية الوطنية

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم امتحان مادة التربية الدينية، إذ يؤدي ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، في الشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.

امتحان التربية الوطنية

ويبدأ امتحان التربية الوطنية في الساعة الحادية عشرة، ويستمر لمدة ساعة ونصف، وسط اجراءات احترزية ووقائية مشددة.