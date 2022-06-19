مزاد علني لبيع سيارات «ملاكي ونقل» تابعة لجمارك بورسعيد.. غدا

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني في تمام الساعة العاشرة من صباح الغد الاثنين الموافق 20 يونيو الحالي لبيع سيارات ملاكي ونقل تابعة لجمارك بورسعيد التابعة لمصلحة الجمارك المصرية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

بيع سيارات من ماركات متنوعة بالمزاد

ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية التي تتبع وزارة المالية تتنوع السيارات المدرجة للعرض في جلسة مزاد غدًا الاثنين الموافق 20 يونيو الحالي بسيارات ملاكي ونقل من طرازات وماركات وموديلات مختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية» أعلنت أن السيارات المدرجة للبيع في المزاد العلني غدًا الاثنين تتنوع بين سيارات مرسيدس وتويوتا ولاندروفر ونيسان وبي إم دبليو وسيارات نصر شاهين وفيات ميتسوبيشي كيا هيونداي وهوندا فالكس فاجين.

كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد

وأشارت "الخدمات الحكومية" إلى أن قيمة كراسة الشروط يصل ثمنها إلى نحو 400 جنيه وتعد أساس شرط أساسي لدخول جلسة مزاد الاثنين إلى جانب ضرورة سداد نحو 10 الف جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد العلني يمكن الاسترداد عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد علني في حالة عدم الفوز بالمزاد بينما يتم زيادة قيمة التأمين المؤقت ليصل إلى نحو 30% عقب الفوز بالمزاد على أن يتم استكمال باقي القيمة التي تصل إلى 70% في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء المزاد.

ولفتت الخدمات الحكومية، إحدى هيئات وزارة المالية إلى أنه لشراء سيارة واحدة يمكن يتم عن طريق صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية وقت إجراء جلسة المزاد العلني بينما يستلزم شراء أكثر من سيارة صورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأي نشاط سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.