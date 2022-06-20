عاجل.. انطلاق امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2022

انطلق منذ قليل، امتحان مادة التربية الوطنية، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقياً في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التي تعقد فيها الامتحانات، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وشكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات مركزية تشمل جميع قيادات التعليم القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات، والوقوف على أي مشكلات أو محاولات غش أو تسريبات للامتحانات والتعامل معها على الفور، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية المسئولة عن تأمين امتحانات الثانوية العامة.

امتحان التربية الوطنية ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحان التربية الوطنية، يعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أنه لا يتم تسليم الطلاب أي كتيب مفاهيم أثناء الامتحان لأن هذه المواد خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب فقط.

وأضاف «شوقي»، في خطاب للمديريات، أن امتحان التربية والوطنية تم وضعه وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي أو أي مذكرات أو كتب خارجية.

ونوه الدكتور طارق شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد التي تضاف للمجموع تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري ورقياً بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية ولا تشمل أي أسئلة مقالية، مؤكداً أنه يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم أثناء الامتحانات.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات لامتحان التربية الوطنية، مؤكدة أن ما يتم تداوله قبل انطلاق الامتحان لا علاقة له بالأسئلة، مشددة على الطلاب بعدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.