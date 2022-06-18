أعمال كنترولات الثانوية العامة 2022.. وضع اللمسات الأخيرة للامتحانات

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2022، من وضع الكشوف النهائية للمشاركين في أعمال امتحانات إتمام الثانوية العامة، بعد غلق باب الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي، وفقا للحالات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادا لإرسال كشوف المناداة النهائية للجان الامتحانية غدا الأحد قبيل انطلاق الامتحانات الاثنين.

كنترولات الثانوية العامة 2022

وتجري كنترولات الثانوية العامة 2022 وضع اللمسات الأخيرة لخطة توزيع الأسئلة بالتنسيق مع مسؤولي مراكز توزيع الأسئلة بعد استلامها من المطابع السرية، حيث يتم التركيز على الأماكن البعيدة والمحافظات الحدودية التي يتم تسفير الأسئلة إليها عبر القطارات والطيران، مع تحديد المكلفين باستلام الأسئلة في كل لجنة على مستوى الجمهورية، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الوطن».

امتحانات الثانوية العامة 2022، تنطلق في المواد التي تضاف للمجموع يوم الأحد الموافق 26 يونيو ورقياً بنظام البابل شيت أي أسئلة موضوعية تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين وتم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أي أسئلة مقالية

وحسم الدكتور طارق شوقي، الشكل النهائي للامتحانات، مؤكداً أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية في أي مادة دراسية، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الطالب كتيب المفاهيم في اللجنة الامتحانية وغير مسموح للطالب بأخذه خارج اللجنة.

وأضاف «شوقي» في كتاب دوري، أنه غير مسموح بالكتابة على كتيب المفاهيم، مشدداً على الطلاب بضرورة كتابة بياناتهم بدقة في الورقة الامتحانية واستخدام القلم الجاف الأزرق، وتظليل الدوائر الصحيحة كاملة وعند اختيار إجابة خطأ يتم وضع علامة «×» على الإجابة وتظليل الدائرة الصحيحة.