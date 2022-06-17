تفاصيل امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022.. مادة نجاح ورسوب

تفاصيل امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022، حسمها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سواء من حيث شكل الامتحان أو وسيلة ومكان عقده، بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات، يوم 20 يونيو الجاري على مستوى الجمهورية، إذ شكلت وزارة التعليم، غرفة عمليات مركزية، لمتابعة استعدادات المديريات للامتحانات، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

تفاصيل امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022

من أبرز تفاصيل امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022، أنه يعقد ورقيا داخل المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة، ويتم وضعه من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، وفقا للكتاب الدوري، الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي.

المسموح وغير المسموح بامتحان التربية الوطنية

لا يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم في امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022، وغير مسموح بدخول الامتحان بجهاز التابلت، إذ يؤكد وزير التعليم، أن نتيجة الامتحان لا تضاف إلى المجموع، لكنها مادة نجاح ورسوب، مؤكدا أن الوزارة انتهت من استعداداتها لامتحانات الثانوية، بداية من المواد التي لا تضاف للمجموع، حتى المواد التي تضاف للمجموع.

ويعقد امتحان التربية الوطنية، يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجاري، لمدة ساعة ونصف في المدارس، وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب، بأنه لا توجد أي نية لعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في المنزل، مثلما حدث العام الماضي، لافته إلى أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات.

خلال الساعات الأخيرة الماضية، حسم الدكتور طارق شوقي، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2022، موضحا أن الامتحانات اختيار من متعدد ولا تشمل أي أسئلة مقالية، وتم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات، وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.