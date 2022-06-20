المؤبد لمدير شركة يتاجر في الهيروين.. استثمر أموال المخدرات في الذهب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة «مدير شركة تسويق إلكتروني»، بالسجن المؤبد، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة مصر القديمة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان المليجي وعلي عمارة وأمانة سر معتز مدحت ومحمد شحاته.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8787/313 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1932 لسنة 2021 كلي نيابة جنوب القاهرة، في 19 أغسطس من العام الماضي، قيام المتهم «محمود. م، 25 عاما، مدير حركة في شركة تسويق إلكتروني»، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بإحراز جوهرا مخدرا «هيروين»، بقصد الاتجار.

وكشفت تحريات المباحث التي قام بها أحمد مبروك مفتش شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقسم مكافحة التهريب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم بناء على تحرياتها السرية التي أسفرت عن ثبوت اتجاره في المواد المخدرة، وتم ضبطه وبحوزته حقيبة جلدية، وبفحصها تبين احتوائها على عدة أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية، وبتفتيشه عُثر على هاتفا محمولا ومبلغا ماليا آخر، وبتفتيش السيارة خاصته عثر بها على عدة أسطوانات تبين احتواءها على ذات المادة المخدرة محل الضبط.

وبمواجهه المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية حصيلة اتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات وعدد 12 قطعة حجرية على شكل أسطوانة لمادة «بيج اللون»، زنة 2 كيلو ونصف.