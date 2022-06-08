السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

الاتجار في نبات الحشيش

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 18 أكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدر نبات الحشيش، كما أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة.

كميات هائلة من المواد المخدرة

وأوضح نقيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له ضبط المتهم حال قيادته سيارته، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة تبين احتواؤها على قطعة كبيرة الحجم وستة قطع آخرين لمخدر الحشيش، وثلاثة أكياس لمادة مخدرة، واثني عشر كيس آخرين تبين احتواؤها لمادة مخدرة وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بترويج المواد المخدرة، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه، والميزان لتجزئة ووزن المواد المخدرة والسيارة لسهولة التنقل لترويج المواد المخدرة.