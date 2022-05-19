ضبط عاطلين يتاجران في المواد المخدرة بسوهاج وبحوزتهما 8 كيلو حشيش

تمكنت مباحث مركز البليا بمحافظة سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي يتكون من شخصين، تخصصا في ببيع المواد المخدرة، وبحوذتهما 8 كيلو حشيش.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد ورود محضرا إلى المركز بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها تكوين كلا من: «حسين. ا. ح. م»، 32 عاما، عاطل، و«محمد. س. ب. ا»، 31 عاما، عاطل، ويقيمان بمحافظة أسيوط، تشكيلا عصابيا تخصص فـي الإتجار فـي المواد المخدرة.

التأكد من المعلومات واستصدار إذن النيابة

وجرى التأكد من صحة المعلومات بمعرفة الإدارة العامة لمباحث المخدرات، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وعقب ذلك جرى استصدار إذن النيابة العامة بسوهاج، وخرجت مأمورية من ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين في كمين أعد لهما بدائرة مركز البلينا، وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوته، تزن حوالي 8 كيلو جرام، ومبلغ مالي 700 جنيه، و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض «مطواة»، ودراجة نارية ملك الأول.

اعتراف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء، للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، والدراجة للنقل، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.